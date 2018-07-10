10 июля 2018, вторник

Вукоевич ответил на предложение ФФУ заплатить вместо него штраф ФИФА за слова про Украину

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Огнен Вукоевич отклонил предложение ФФУ заплатить вместо него штраф ФИФА

Огнен Вукоевич отклонил предложение ФФУ заплатить вместо него штраф ФИФА

Бывший скаут сборной Хорватии по футболу Огнен Вукоевич прокомментировал предложение президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко заплатить вместо него штраф ФИФА за слова в поддержку Украины.

Как сообщает Обозреватель, Вукоевич не хочет никого втягивать в эту ситуацию и намерен сам заплатить штраф, а также поблагодарил всех за поддержку.

"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку.

Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт", - сказал Вукоевич.

Хорват намерен в скором времени вернуться в Динамо и активно заниматься трансферной политикой клуба, поскольку уже на следующей неделе в Украине стартует новый футбольный сезон.

7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде за это предупреждение, а Вукоевич был уволен с поста скаута сборной Хорватии.  Позже Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал функционера на 15 тысяч швейцарских франков (порядка 370 тысяч гривен). Федерация футбола Украины решила из личных средств компенсировать Вукоевичу штраф ФИФА. 

Также ФФУ поддержала Виду, опубликовав официальное заявление.

Украинские фанаты поддержали хорватских футболистов, обвалив рейтинг страницы ФИФА в Facebook

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