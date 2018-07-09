Вукоевич отреагировал на увольнение из Хорватской футбольной федерации после слов об Украине

Экс-полузащитник Динамо Огнен Вукоевич, уволенный с поста скаута Хорватской футбольной федерации за посвящение победы Хорватии над Россией на ЧМ-2018 своему бывшему клубу и Украине, сообщил, что понимает это решение.

Вукоевич дал комментарий официальному сайту организации. Он еще раз повторил, что не хотел никого обидеть своими словами, но все равно принес извинение российской стороне.

"Я понимаю и уважаю решение Хорватского футбольного союза. Не хотел бы быть бременем для национальной сборной перед очень важным полуфиналом чемпионата мира. Но мои заявления были мирными. Динамо помогло мне участвовать в чемпионате мира. Я понимаю, что эти заявления можно интерпретировать по-разному, и я сожалею и приношу извинения российской стороне, если они восприняли мои заявления таким образом. Я горжусь тем, что Хорватия сделала в России, и я хочу быть довольным парнями в оставшихся матчах. Я буду их самым большим болельщиком до самого конца!", - сказал Вукоевич.

Ранее Домагой Вида отметил, что не хотел никого оскорблять, а просто тем самым поблагодарил за поддержку из Украины, где он и Вукоевич выступали несколько лет.

В понедельник Хорватская футбольная федерация уволила с поста скаута сборной Хорватии экс-полузащитника Динамо Огнена Вукоевича, который вместе с защитником команды и экс-игроком киевского клуба Домагоем Видой посвятил Украине победу над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018.

7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде за это предупреждение. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил солидарность с нынешним и бывшим футболистами.