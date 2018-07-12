Вукоевич не стал извиняться за слова об Украине в комментарии российским СМИ

Вукоевич заявил, что его интересует только футбол

Хорватский экс-полузащитник Динамо Огнен Вукоевич не стал извиняться в комментарии российским журналистам за то, что вместе с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой посвятил победу над сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 Украине.

Отвечая на вопрос о том, не хотел бы ли он извиниться, и не жалеет ли о том, что сказал, бывший футболист заявил, что его не интересует политика, сообщает российское издание Спорт-Экспресс на своем канале в YouTube.

"Нас политика не интересует, только футбол, честно. Только футбол, политика – нет", - отметил Вукоевич.

7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде за это предупреждение, а Вукоевич был уволен с поста скаута сборной Хорватии.

Накануне, выступая в эфире федерального телеканала Россия 24, Вида извинился перед российскими болельщиками за видеозапись, которую он совместно с Огненом Вукоевичем сделали после победы над сборной Россией.