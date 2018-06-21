Определился еще один участник 1/8 финала ЧМ-2018

Во втором поединке второго тура группы C чемпионата мира-2018 по футболу Франция победила Перу - 1:0, обеспечив себе выход в 1/8 финала.

До этого на чемпионатах мира сборные Перу и Франции никогда не встречались.

Первый опасный момент возник в штрафной перуанцев. Упустил шанс Гризманн. Он получил пас от Жиру, но нанес неточный удар по воротам Гальесе. Затем рядом со стойкой пролетел мяч после удара Погба.

Постепенно начала наращивать прессинг Франция - соперники отсиживались в защите.

На 31-ой минуте у Герреро был шанс вывести Перу вперёд, но Льорис благодаря молниеносной реакции отбил ногой.

Вслед за этим контратаковали подопечные Дешама, Мбаппе пытался пяткой пробросить в ворота, но неудачно. Со второй попытки ему наконец удалось забить. Погба хорошо сыграл в отборе, отдал на Жиру, а тот пробил в штрафную соперника. Там мяч рикошетом от защитника попал в Мбапе. Самый молодой футболист французов переправил его в сетку и открыл счет.

После гола у Франции появилось больше места для контратак, как следствие у Гальесе прибавилось работы. Эрнандес дважды пытался пробить голкипера южноамериканцев, но безрезультатно.

На второй тайм подопечные Рикардо Гареки перестроились тактически. В некоторых моментах им удавалось прессинговали французов. Они перехватили мяч у ворот Льориса и Фарфан сбросил под удар Аквино, но крестовина спасла Францию ​​от пропущенного гола!

Перуанцы начали атаковать остро, но у ворот им не хватало то взаимопонимания, то точности. Зато дружине Дешама пришлось думать только о защите. Так, Каррильо получил пас в свободном пространстве штрафной и быстро перевёл мяч на дальнюю штангу, где Фарфан замыкал атаку, но попал во внешнюю сетку ворот.

Франция во втором тайме показывала более слабую игру, чем в первом, но играла компактно и хорошо держала защиту.

Не использовал шанс сравнять счет Герреро, который со стандарта пробил в створ, но Льорису защитить свои владения было не сложно.

На последних минутах матча французы сушили счет и тянули время, а перуанцы так и не смогли сравнять и завоевать себе шанс на выход из группы.

Франция - Перу - 1:0

Голы: Мбаппе 34.

Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Погба (Нзонзи, 89), Канте, Матюиди, Гризманн (Фекир, 80), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 75).

Перу: Гальесе, Рамос, Трауко, Адвинкула, Родригес (Сантамария, 46), Куэва (Руидиас, 82), Йотун (Фарфан, 46), Флорес, Акино, Каррильо, Герреро.



Предупреждения: Матюиди (16), Герреро (23), Акино (81), Погба (86).

Ранее стало известно, что Дания сыграла вничью с Австралией. Теперь в группе C лидирует Франция с шестью очками, за ней следуют датчане с четырьмя, дальше Австралия, которая заработала 1 балл, и с нулём замыкает четвёрку Перу.

До этого перуанцы проиграли первый за 36 лет матч на ЧМ по футболу. А в первом матче этой группы на чемпионате мира-2018 сборная Франции в тяжелом матче одолела австралийцев со счетом 2: 1.