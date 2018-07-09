Вида записал второй ролик и снова прокричал "Слава Украине" - видео

Домагой Вида записал второе видео во время празднования победы над Россией

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал еще одно видео, в котором прокричал "Слава Украине".

Ролик на своей странице в Facebook опубликовал блогер Даниил Яковлев. Судя по всему, это видео также было записано после победы Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. На нем Вида сидит рядом с экс-нападающим, а ныне одним из тренеров сборной Хорватии Ивицей Оличем, пьет пиво и поет. Среди фраз, которые выкрикивает защитник, вновь прозвучал лозунг "Слава Украине". Также хорват выкрикнул "Белград, гори".

7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде за это предупреждение, а Вукоевич был уволен с поста скаута сборной Хорватии.

Украинские фанаты поддержали Виду и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook.