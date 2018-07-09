09 июля 2018, понедельник

Вида записал второй ролик и снова прокричал "Слава Украине" - видео

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Домагой Вида записал второе видео во время празднования победы над Россией

Домагой Вида записал второе видео во время празднования победы над Россией

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал еще одно видео, в котором прокричал "Слава Украине".

Ролик на своей странице в Facebook опубликовал блогер Даниил Яковлев. Судя по всему, это видео также было записано после победы Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. На нем Вида сидит рядом с экс-нападающим, а ныне одним из тренеров сборной Хорватии Ивицей Оличем, пьет пиво и поет. Среди фраз, которые выкрикивает защитник, вновь прозвучал лозунг "Слава Украине". Также хорват выкрикнул "Белград, гори".

7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде за это предупреждение, а Вукоевич был уволен с поста скаута сборной Хорватии.

Украинские фанаты поддержали Виду и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook.

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