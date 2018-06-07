Верховная Рада не смогла запретить показ ЧМ-2018 в Украине

На следующей пленарной неделе ЧМ-2018 уже начнется

Верховная Рада не внесла в повестку дня постановление о запрете трансляции чемпионата мира по футболу, который состоится в России, сообщает Football24.ua

За соответствующее решение проголосовали только 142 народных депутата из 226 необходимых.

Следующая пленарная неделя заседаний украинских парламентариев совпадает с тем временем, когда ЧМ-2018 уже начнётся.

Постановление предусматривало признание трансляции в Украине чемпионата мира 2018 и мероприятий связанных с ним, такой, что "нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины".

Ранее стало известно, что комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады одобрил запрет трансляции ЧМ-2018 в Украине.

До этого Интер объявил, что будет транслировать мундиаль, а официальный Киев призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию на это футбольное событие.