ЧМ-2018: В Сети появилось видео, как английские фанаты выбросили на помойку двойника Ленина

В России, где проходит ЧМ-2018, английские футбольные фанаты встретили мужчину похожего на Ленина и выбросили его на помойку.

Напевая: "Mr Lenin, it's England" ("Мистер Ленин, это Англия"), болельщики посадили двойника "вождя мирового пролетариата" в мусорную урну. В ответ мужчина сопротивлялся и нецензурно выражался.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Сегодня, 3 июля, сборная Англии матче 1/8 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Колумбии.

НВ