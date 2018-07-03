03 июля 2018, вторник

ЧМ-2018: В Сети появилось видео, как английские фанаты выбросили на помойку двойника Ленина

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Английские фанаты ждут Кубок мира

Английские фанаты ждут Кубок мира

В России, где проходит ЧМ-2018, английские футбольные фанаты встретили мужчину похожего на Ленина и выбросили его на помойку.

Напевая: "Mr Lenin, it's England" ("Мистер Ленин, это Англия"), болельщики посадили двойника "вождя мирового пролетариата" в мусорную урну. В ответ мужчина сопротивлялся и нецензурно выражался.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Сегодня, 3 июля, сборная Англии матче 1/8 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Колумбии.

НВ

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