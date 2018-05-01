В Россию доставлен кубок Чемпионата мира по футболу

Во вторник, 1 мая, кубок Чемпионата мира по футболу доставлен спецрейсом во Владивосток из Токио.

После торжественной церемонии кубок перевезут на центральную площадь Владивостока, где состоится церемония приветствия, передает Интерфакс.

Ранее 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, в котором призвали правительства стран Европейского союза бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России.

О своих планах не ехать на футбольный чемпионат в РФ уже заявили британские министры и члены королевской семьи, президент Польши Анджей Дуда и руководство Дании.

Правительство Исландии также рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления в Солсбери.

Немецкое издание Bild решило бойкотировать турнир-репетицию ЧМ-2018 из-за цензуры в России.

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Сообщалось, что 43% футбольных болельщиков в мире не поддерживают проведение чемпионата мира 2018 года в России.