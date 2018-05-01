В Россию доставлен кубок Чемпионата мира по футболу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Кубок доставлен из Японии

Кубок доставлен из Японии

Во вторник, 1 мая, кубок Чемпионата мира по футболу доставлен спецрейсом во Владивосток из Токио.

После торжественной церемонии кубок перевезут на центральную площадь Владивостока, где состоится церемония приветствия, передает Интерфакс.

Ранее 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, в котором призвали правительства стран Европейского союза бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России.

О своих планах не ехать на футбольный чемпионат в РФ уже заявили британские министры и члены королевской семьи, президент Польши Анджей Дуда и руководство Дании.

Правительство Исландии также рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления в Солсбери.

Немецкое издание Bild решило бойкотировать турнир-репетицию ЧМ-2018 из-за цензуры в России.

Смотрите также

Сообщалось, что 43% футбольных болельщиков в мире не поддерживают проведение чемпионата мира 2018 года в России.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

ЧМ-2018 ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове