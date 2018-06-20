Уругвай и Россия вышли в 1/8 финала ЧМ-2018

Во втором поединке второго тура группы A чемпионата мира-2018 по футболу сборная Уругвая победила Саудовскую Аравию - 1:0. В результате уругвайцы и россияне выходят в 1/8 финала.

На матч южноамериканцы вышли в роли фаворитов. Но и Саудовская Аравия после разгромного поражения от России рук не опустила.

С самого начала игры аравийская команда контролировала мяч и и это заставило Уругвай действовать от защиты.

Но это не помешало создавать моменты. Защитники Саудовской Аравии теряли в штрафной то Кавани, то Родригеса. Еще несколько атак, и Суарес открыл счет в своём 100-ом матче за сборную. После подачи с углового ошибся на выходе голкипер зелёных, и этим воспользовался свободный от опеки защитников уругваец, переправив мяч в сетку.

После первого гола Уругвай продолжил прессинговать. Суарес отдал передачу на Кавани и тот пробил, но защитник в подкате заблокировал мяч и вратарь без проблем забрал его в руки.

Саудовская Аравия дальше играла в короткий пас и демонстрировала комбинационную игру. Наконец это отразилось в моменте у ворот. Бахебри пробил из-за пределов штрафной. Мяч летел под перекладину, но Муслера перевел его на угловой.

Под занавес первого тайма азиатская сборная контратаковала, воспользовавшись провалом на левом фланге уругвайской команды, но надежно поставил корпус защитник и вратарь уругвайцев забрал мяч.

Во втором тайме игра команд не изменилась. Аравийцы продолжили контролировать мяч и играли в короткий пас, а селесте угрожали соперникам быстрыми контратаками. Они получили шанс удвоить счет, когда стандарт пробивал Суарес. Удар получился точным, но аравийский вратарь быстро среагировал, несмотря на рикошет от стенки.

Дружина Табареса контролировала игру и раз за разом подходила к воротам соперников. То Годин пришел в атаку на стандарт, но только помешал Касаресу, который вместо сетки ворот попал в своего партнера по команде. То Торрейра попал в Кавани, и рикошетом от него мяч едва не залетел в угол ворот Аль-Овайса.

Едва ли не самым заметным во второй половине игры стал Каванни. Он сам создавал моменты и сам их пытался реализовать, но к изменениям в счете это не приводило.

До конца матча Уругвай не давал Саудовской Аравии возможности сравнять счет, но и сам удвоить преимущество не смог.

Уругвай - Саудовская Аравия 1:0

Голы: Суарес 23

Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Санчес (Нандес, 82), Весино (Торрейра, 59), Бентанкур, Родригес (Лаксальт, 59), Кавани, Суарес.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Хаусауи, Аль-Шахрани, Аль-Брейк, Аль-Булайхи, Аль-Джассим (Аль-Могауи, 44), Отайф, Аль-Фарадж, Аль-Досари, Бахебри (Канно, 75), Аль-Муваллад (Аль-Сахлауи, 78).

Ранее Уругвай вырвал победу у Египта во втором матче первого тура ЧМ-2018, а Россия победила Саудовскую Аравию и Египет.