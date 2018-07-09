Украинские фанаты обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook из-за инцидента с Видой

Украинские болельщики после негативной реакции ФИФА на видео со словами "Слава Украине" в исполнении хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича обвалили рейтинг страницы организации в социальной сети Facebook.

На странице появилось много негативных оценок (1 звезда) с подписями "Слава Украине". За короткий промежуток времени рейтинг страницы ФИФА упал до 1,5 звезд из пяти.

Почти 130 тысяч человек уже поставили этой странице единицу.

В понедельник Хорватская футбольная федерация уволила с поста скаута сборной Хорватии экс-полузащитника Динамо Огнена Вукоевича. Позже бывший футболист сообщил, что понимает это решение.

7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде за это предупреждение. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил солидарность с нынешним и бывшим футболистами, а Федерация футбола Украины призвала российскую общественность прекратить травлю Виды.