У самолета сборной Саудовской Аравии загорелся двигатель во время перелёта на матч ЧМ-2018

У самолета сборной Саудовской Аравии загорелся двигатель во время перелета в Ростов-на-Дону на матч против Уругвая.

Об этом сообщают в официальном твиттер-аккаунте команды.

???? PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane engine catching fire as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1

Двигатель самолета загорелся во время полета. Футболисты видели огонь через иллюминаторы. Футболистам удалось приземлиться в штатном режиме, поэтому никто не пострадал.

No news for an emergency landing? This is the Saudi team plane which they use to travel in Russia for their next match against Uruguay.@flightradar24 pic.twitter.com/qe8uBQmywK