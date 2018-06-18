У самолета сборной Саудовской Аравии загорелся двигатель во время перелёта на матч ЧМ-2018

У самолета сборной Саудовской Аравии загорелся двигатель во время перелета в Ростов-на-Дону на матч против Уругвая.

Об этом сообщают в официальном твиттер-аккаунте команды.

Двигатель самолета загорелся во время полета. Футболисты видели огонь через иллюминаторы. Футболистам удалось приземлиться в штатном режиме, поэтому никто не пострадал.

No news for an emergency landing? This is the Saudi team plane which they use to travel in Russia for their next match against Uruguay.@flightradar24 pic.twitter.com/qe8uBQmywK — A. ???????? (@AhmedMashaly24) 18 июня 2018 г.

Как передает РБК со ссылкой на представителя авиакомпании, на борту произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы.

Сообщается, что самолет приземлился на двух работающих двигателях, посадка лайнера произошла в штатном режиме. В авиакомпании уточнили, что на данный момент, воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося.

"Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности", - цитирует агентство представителя перевозчика.

Информацию о случившемся во время полета пожаре не подтверждает и пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии. В ее комментарии, опубликованном на официальной странице сборной в Twitter, сказано, что это был "лишь небольшой инцидент".

С Уругваем Саудовская Аравия сыграет 20-го июня во втором туре чемпионата мира по футболу-2018.

Ранее стало известно, что футболисты и болельщики Англии и Туниса на ЧМ-2018 в Волгограде подверглись атаке насекомых.

До этого сборная Саудовской Аравии уступила в своем первом матче россиянам.