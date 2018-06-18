19 июня 2018, вторник

У самолета сборной Саудовской Аравии загорелся двигатель во время перелёта на матч ЧМ-2018

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С Уругваем Саудовская Аравия сыграет 20-го июня

С Уругваем Саудовская Аравия сыграет 20-го июня

У самолета сборной Саудовской Аравии загорелся двигатель во время перелета в Ростов-на-Дону на матч против Уругвая.

Об этом сообщают в официальном твиттер-аккаунте команды.

Двигатель самолета загорелся во время полета. Футболисты видели огонь через иллюминаторы. Футболистам удалось приземлиться в штатном режиме, поэтому никто не пострадал.

Как передает РБК со ссылкой на представителя авиакомпании, на борту произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы.

Сообщается, что самолет приземлился на двух работающих двигателях, посадка лайнера произошла в штатном режиме. В авиакомпании уточнили, что на данный момент, воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося.

"Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности", - цитирует агентство представителя перевозчика.

Информацию о случившемся во время полета пожаре не подтверждает и пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии. В ее комментарии, опубликованном на официальной странице сборной в Twitter, сказано, что это был "лишь небольшой инцидент". 

С Уругваем Саудовская Аравия сыграет 20-го июня во втором туре чемпионата мира по футболу-2018.

Ранее стало известно, что футболисты и болельщики Англии и Туниса на ЧМ-2018 в Волгограде подверглись атаке насекомых.

До этого сборная Саудовской Аравии уступила в своем первом матче россиянам.

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