Стали известны первые пары соперников в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Португалии едва не лишилась места в плей-офф ЧМ-2018 в матче против Ирана

В понедельник, 25 июня, состоялись матчи заключительного, третьего тура в группе B чемпионата мира по футболу.

Сборной Ирана нужно было обыгрывать Португалию, чтобы пробиться в 1/8 финала турнира. Команда Карлуша Кейруша на равных провела первый тайм с именитым соперником, но под самый его занавес пропустила: Рикардо Куарежма отметился своим фирменным ударом внешней стороной стопы.

В начале второго тайма благодаря системе VAR португальцы получили шанс удвоить преимущество с пенальти, но Криштиану Роналду не сумел переиграть вратаря соперника Алирезу Бейранванд.

В концовке матча иранцы бросили последние силы в атаку и их старания были вознаграждены еще одним пенальти в этом матче. В отличие от Роналду, Карим Ансарифард переиграл Руи Патрисиу.

Спустя минуту Иран вообще мог вырывать победу и финишировать первым в своей группе, но Тареми не реализовал выход один на один с вратарем, пробив во внешнюю сторону сетки.

1:1 - Португалия финишировала на втором месте в группе B и в 1/8 финала сыграет против Уругвая. Иран набрал четыре очка и стал третьим в квартете.

Иран - Португалия 1:1

Голы: Ансарифард, 90+3 (с пенальти) - Куарежма, 45

Иран: Бейранванд - Хаджсафи (Мохаммади, 56), Пуралиганджи, Хоссейни, Резаян - Амири, Эбрахими, Эззатоллахи (Ансарифард, 76), Джаханбахш (Годдос, 70), Тареми - Азмун

Португалия: Патрисиу - Геррейро, Пепе, Фонте, Седрик - Мариу (Моутинью, 84), Адриен Силва, Карвалью, Куарежма (Бернарду Силва, 70) - Роналду, Андре Силва (Гедеш, 90+6)

Предупреждения: Хаджсафи, Азмун - Геррейро, Куарежма, Роналду

В параллельном матче группы B события развивались не менее напряженно. Испания дважды вынуждена была отыгрываться в матче против Марокко, но сумела свести игру к ничьей. Команды обменялись голами в каждом из таймов. До перерыва на гол Бутаиба ответил Иско, а на последних минутах Эн-Несири вновь вывел Марокко вперед, но Аспас, который вышел на замену, принес своей команде одно очко, отличившись уже в компенсированное время.

Испания благодаря дополнительным показателям финишировала первой в группе B и в 1/8 финала сыграет против России. Сборная Марокко с одним очком в активе стала последней.

Испания - Марокко 2:2

Голы: Иско, 19, Аспас, 90+3 - Бутаиб, 14, Эн-Несири, 81

Испания: Де Хеа - Альба, Рамос, Пике, Карвахаль - Алькантара (Асенсио, 74), Бускетс - Иньеста, Иско, Сильва (Родриго, 84) - Диего Коста (Аспас, 74)

Марокко: Мунир - Хакими, Сесс, Да Кошта, Дирар - Буссуфа, Эль-Ахмади - Зиеш (Бухаддуз, 85), Бельханда (Фажр, 64), Амрабат - Бутаиб (Эн-Несири, 72)

Предупреждения: Эль-Ахмади, Амрабат, Да Кошта, Буссуфа, Мунир, Хакими, Фажр

Напомним, в последнем туре группы А Уругвай разгромил Россию, а Саудовская Аравия на последних секундах вырвала победу в матче против Египта.

НВ