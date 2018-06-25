Стали известны первые пары соперников в 1/8 финала ЧМ-2018

В понедельник, 25 июня, состоялись матчи заключительного, третьего тура в группе B чемпионата мира по футболу.
Сборной Ирана нужно было обыгрывать Португалию, чтобы пробиться в 1/8 финала турнира. Команда Карлуша Кейруша на равных провела первый тайм с именитым соперником, но под самый его занавес пропустила: Рикардо Куарежма отметился своим фирменным ударом внешней стороной стопы.
В начале второго тайма благодаря системе VAR португальцы получили шанс удвоить преимущество с пенальти, но Криштиану Роналду не сумел переиграть вратаря соперника Алирезу Бейранванд.
В концовке матча иранцы бросили последние силы в атаку и их старания были вознаграждены еще одним пенальти в этом матче. В отличие от Роналду, Карим Ансарифард переиграл Руи Патрисиу.
Спустя минуту Иран вообще мог вырывать победу и финишировать первым в своей группе, но Тареми не реализовал выход один на один с вратарем, пробив во внешнюю сторону сетки.
1:1 - Португалия финишировала на втором месте в группе B и в 1/8 финала сыграет против Уругвая. Иран набрал четыре очка и стал третьим в квартете.
Иран - Португалия 1:1
Голы: Ансарифард, 90+3 (с пенальти) - Куарежма, 45
Иран: Бейранванд - Хаджсафи (Мохаммади, 56), Пуралиганджи, Хоссейни, Резаян - Амири, Эбрахими, Эззатоллахи (Ансарифард, 76), Джаханбахш (Годдос, 70), Тареми - Азмун
Португалия: Патрисиу - Геррейро, Пепе, Фонте, Седрик - Мариу (Моутинью, 84), Адриен Силва, Карвалью, Куарежма (Бернарду Силва, 70) - Роналду, Андре Силва (Гедеш, 90+6)
Предупреждения: Хаджсафи, Азмун - Геррейро, Куарежма, Роналду
В параллельном матче группы B события развивались не менее напряженно. Испания дважды вынуждена была отыгрываться в матче против Марокко, но сумела свести игру к ничьей. Команды обменялись голами в каждом из таймов. До перерыва на гол Бутаиба ответил Иско, а на последних минутах Эн-Несири вновь вывел Марокко вперед, но Аспас, который вышел на замену, принес своей команде одно очко, отличившись уже в компенсированное время.
Испания благодаря дополнительным показателям финишировала первой в группе B и в 1/8 финала сыграет против России. Сборная Марокко с одним очком в активе стала последней.
Испания - Марокко 2:2
Голы: Иско, 19, Аспас, 90+3 - Бутаиб, 14, Эн-Несири, 81
Испания: Де Хеа - Альба, Рамос, Пике, Карвахаль - Алькантара (Асенсио, 74), Бускетс - Иньеста, Иско, Сильва (Родриго, 84) - Диего Коста (Аспас, 74)
Марокко: Мунир - Хакими, Сесс, Да Кошта, Дирар - Буссуфа, Эль-Ахмади - Зиеш (Бухаддуз, 85), Бельханда (Фажр, 64), Амрабат - Бутаиб (Эн-Несири, 72)
Предупреждения: Эль-Ахмади, Амрабат, Да Кошта, Буссуфа, Мунир, Хакими, Фажр
Напомним, в последнем туре группы А Уругвай разгромил Россию, а Саудовская Аравия на последних секундах вырвала победу в матче против Египта.
НВ
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