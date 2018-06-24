Стали известны еще два участника 1/8 финала ЧМ-2018

Во втором туре группы G на ЧМ-2018 Англия крупно обыграла Панаму - 6:1 и обеспечила себе выход в 1/8 финала. Также в эту стадию попала и Бельгия.

Англичане смогли забить быстрый мяч. Стоунз после навеса Трипьера пробил по воротам Пенедо. За ним уже Кейн на 22-ой минуте реализовал пенальти и удвоил счет в пользу команды трёх львов.

После этого голы посыпались на головы панамцев.Третий мяч забил Лингард, обойдя нескольких соперников, он пробил точно в девятку ворот из-за пределов штрафной. Его партнер по команде - Стоунз за пять минут до конца первого тайма оформил дубль благодаря хорошо разыгранной комбинации.

Да и на этом не остановилась сборная Англии. В собственной штрафной вновь нарушили правила панамцы. И на последней минуте первого тайма Кейн реализовал еще один пенальти.

Поэтому на перерыв команды уходили уже при разгромного счете - 5:0.

Во втором тайме футболисты с туманного Альбиона продолжили забивать. Рубен Лофтус-Чик пробивал по воротам, мяч срикошетил от Кейна и залетел в сетку.

Панама все же нашла силы для ответа. Фелипе Бало откликнулся на прострел с фланга и забил первый гол своей сборной на чемпионатах мира.

В итоге, Англия и Бельгия набрали по 6 очков и вышли в плей-офф, а Панама и Тунис после двух игр не заработали ни одного зачетного пункта.

Англия - Панама - 6:1

Голы: Стоунз 8, 40, Кейн 22 (пенальти), 45 (пенальти), 62, Лингард 36 - Бало 78.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Хендерсон, Трипп`ьер (Роуз, 70), Янг, Лофтус-Чик, Лингард (Делфи, 63), Стерлинг, Кейн (Варди, 63).

Панама: Пенедо, Мурильо, Торрес, Эскобар, Дэвис, Гомес (Бало, 69), Барсенас (Арройо, 69), Купер, Годой (Авила, 63), Родригес, Перес.

Предупреждение: Купер (10), Лофтус-Чик (23), Эскобар (45), Мурильо (72).

Ранее Бельгия крупно победила Тунис - 5: 2. До этого Англия вырвала победу в Тунис в своем первом матче, а Бельгия дебютировала победой над Панамой 3:0.