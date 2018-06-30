Стала известна первая четвертьфинальная пара ЧМ-2018

Сборная Уругвая обыграла Португалию и сыграет против Франции в первом четвертьфинале чемпионата мира-2018.

Уругвайцы открыли счет в самом дебюте матча. Звездная пара форвардов Эдинсон Кавани и Луис Суарес в несколько передач вскрыли оборону португальцев, что завершилось голом головой в исполнении форварда ПСЖ.

Португальцы много владели мячом и пытались атаковать, но Уругвай очень компактно оборонялся, не позволяя создавать моменты у своих ворот.

В начале второго тайма Португалия все же смогла счет сравнять. Рафаэл Геррейру подал от углового флага, а Пепе выиграл верховую борьбу у Диего Година и вколотил мяч в сетку. Португальцы продолжали действовать активно и, казалось, вскоре смогут выйти вперед. Но все испортила ошибка все того же Пепе, который проиграл верховую борьбу Суаресу. Мяч отскочил к Бентанкуру, а тот отдал под удар Кавани, который обводящим ударом оформил дубль.

Португалия последние полчаса игры провисела на воротах Муслеры, но больше забить не смогла.

Уругвай - Португалия 2:1

Голы: Кавани, 7, 62 - Пепе, 55

Уругвай: Муслера - Лаксальт, Годин, Хименес, Касерес - Бентанкур (Родригес, 63), Весино, Торрейра, Нандес (Санчес, 81) - Кавани (Стуани, 74), Суарес

Португалия: Патрисиу - Геррейру, Пепе, Фонте, Перейра - Мариу (Фернандеш, 85), Адриен Силва (Куарежма, 65), Карвалью, Бернарду Силва - Роналду, Гедеш (Андре Силва, 74)

Предупреждение: Роналду

В четвертьфинале Уругвай сыграет против сборной Франции, которая в своем матче 1/8 финала со счетом 4:3 обыграла команду Аргентины.

НВ