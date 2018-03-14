СМИ стало известно, в каком случае возможен бойкот ЧМ-2018 сборной Англии

Сборная Англии не поедет на ЧМ-2018 в случае угрозы ее безопасности - медиа

Футбольная ассоциация Англии (ФА) может бойкотировать чемпионат мира-2018, который состоится в России летом, если британский МИД сообщит об угрозе безопасности для сборной страны, сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, руководство ФА провело совещание, на котором обсуждалась ситуация вокруг мундиаля в РФ на фоне политического кризиса, возникшего между Соединенным королевством и Россией.

Как пишет медиа, функционеры организации не хотят, чтобы их использовали в политических целях, поэтому в случае отсутствия угрозы безопасности национальной команде будут пытаться противостоять попыткам бойкотировать ЧМ-2018.

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Сегодня, 14 марта, стало известно, что британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что министры ее кабинета могут отказаться от посещения ЧМ-2018, но не футбольная сборная Англии.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.