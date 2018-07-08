"Слава Украине!" Хорватские экс-игроки Динамо посвятили победу над Россией киевскому клубу и Украине

Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому футбольному клубу.

"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении, которое опубликовал футбольный комментатор Андрей Шахов в своем Facebook.

Огнен Вукоевич [на видео слева, - Ред.] — бывший полузащитник киевского Динамо и действующий менеджер клуба по странам Балканского региона, восточной и центральной Европы.

Домагой Вида [на видео справа, - Ред.] — бывший защитник киевского Динамо, который забил 2-й гол сборной Хорватии и один из послематчевых пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 в ходе матча с Россией.

Напомним, что сборная России в серии пенальти уступила сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 и вылетела из турнира.