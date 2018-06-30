Швеция прекратит бойкот ЧМ-2018 после выхода ее сборной в плей-офф

Власти Швеции пересмотрят решение о бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ после того, как сборная страны вышла в плей-офф. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

Министр иностранных дел Швеции Марго Валстром заявила, что власти страны планировали бойкотировать только церемонию открытия чемпионата.

Отмечается, что Швеция решила бойкотировать церемонию в знак солидарности с Великобританией, власти которой решила игнорировать ЧМ-2018 после отравления в Солсбери экс-разведчика РФ Сергея Скрипача.

Однако теперь они пересмотрят это решение.

"Мы были последовательными и говорили, что будем бойкотировать только открытие чемпионата. В этой ситуации мы считаем, что важно видеть и поддерживать нашу команду. И мы приняли это решение, например, после консультаций с Данией", – заявила глава МИД.

По мнению шведского МИД, все страны, сборные которых вышли в плей-офф, "оказались в подобной ситуации".

Пока не известно, кто именно поедет в РФ от властей Швеции поддерживать сборную на следующем матче. Список фамилий обнародуют в ближайшее время.

Напомним, сборная Швеции на ЧМ-2018 обыграла команды из Южной Кореи и Мексики, благодаря чему вышла из группы в плей-офф. В 1/8 финала шведы сыграют со сборной Швейцарии.