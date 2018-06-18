Швеция победила Корею в матче ЧМ-2018

В первом туре группы F чемпионата мира-2018 по футболу сборная Швеция со счетом 1:0 переиграла Южную Корею.

Игра началась без особых моментов, где борьба в основном проходила в центре поля. Первый настоящий шанс для взятия ворот одной из команд произошел на исходе первой четверти часа игры во владениях Кореи. Это Маркус Берг наносил удар с линии вратарской, но Чо Хен У спас свои ворота.

Спустя девять минут Швеция имела еще одну возможность забить мяч, когда пробить по чужой рамке тому же Бергу помешал Ким Ен Гвон, бросившийся под его удар. Азиатская сборная попыталась ответить, и самый острый момент в ее исполнении с начала матча смогла создать в начале второго тайма. Ку Джа Чхоль отозвался на навес Хван Хи Чхана слева, но пробил мимо.

И все же, на 65-й минуте голом отличилась Швеция. Ким Мин У сфолил в собственной штрафной на Викторе Клаессоне, после чего арбитр назначил 11-метровый удар. Андреас Гранквист пенальти реализовал.

В оставшееся время Корея всеми силами бросилась отыгрываться, но соперник выдержал ее давление и довел поединок до победы с минимальным счетом.

Швеция - Южная Корея 1:0

Гол: Гранквист, 65 (с пенальти).

Накануне в этой же группе сборная Германии сенсационно уступила Мексике 0:1. Тем самым по итогам первого тура лидируют в квартете Мексика и Швеция. Германия и Корея занимают третье и четвертое места.

НВ