Швейцария одержала волевую победу над Сербией на ЧМ-2018

Шакири на последней минуте основного времени забил победный для Швейцарии гол

Во втором матче второго тура группы Е чемпионата мира-2018 сборная Швейцарии победила Сербию - 2:1.

Быстрый гол забили балканцы. На пятой минуте Тадич навесил в штрафную, а Митрович выиграл борьбу на втором этаже и переправил мяч в дальний верхний угол!

Швейцария перешла в атаку, но темп игры команды уменьшился, потому что сербы полностью закрыли ход в своей штрафной для соперников.

Но во второй половине тайма швейцарцы стали чаще беспокоить Стойковича, но он не ошибался и устойчиво выдерживал каждый удар.

Сербы имели шанс на последних минутах удвоить счет, когда Тадич навешивал с углового. Но Тошич пролетел в нескольких сантиметрах от мяча, а Матич не ожидал такого развития событий, поэтому и не смог его обработать.

В шесть защитников у ворот играла Сербия, когда её атаковали соперники. Поэтому команде удалось уйти на перерыв, оставив свои ворота сухими.

Откровенно не шла игра у подопечных Петковича. Сербская команда читала все их комбинации, но всё же Джака нашел свободную зону, закрутил мяч в сетку и сравнял счет матча.

Самым активным игроком в составе Швейцарии был Шакири. Он всегда оказывался в правильное время в нужном месте, угрожающе пробивал по воротам и отдавал точные передачи.

Подопечные Младена Крстаича имели возможность выходить вперёд - Коларов прострелил на Митровича низом, но Александар немного не успел к мячу. Сразу же в ответ атаковали швейцарцы, но арбитр зафиксировал положение вне игры. Изо всех сил дружина Петковича пытались изменить счет в свою пользу, но ни одну попытку они не реализовали.

Наконец, гиперактивный Шакири на последней минуте использовал возможность и забил победный для своей команды гол.

В итоге швейцарцы набрали 4 очка, так же как и бразильцы. За ними следует Сербия (три пункта) и Коста-Рика (ноль баллов).

Сербия - Швейцария - 1:2

Голы: Митрович 5 - Джака 52, Шакири 90.

Сербия: Стойкович, Миленкович, Коларов, Иванович, Тошич, Миливоевич (Радонич, 81), Матич, Милинкович-Савич, Тадич, Костич (Ляйич, 65), Митрович.

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Лихтштайнер, Аканджи, Бехрами, Джака, Джемаили (Эмболо, 73), Шакири, Цубер (Дрмич, 90), Сеферович (Гавранович, 46).

Предупреждения: Милинкович-Савич (33), Миливоевич (39), Матич (45), Митрович (87), Шакири (90)

Ранее Бразилия смогла выиграть в Коста-, а Сербия получила тяжелую победу на старте ЧМ-2018.