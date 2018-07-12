Шевченко помогал тренеру сборной России готовиться к матчу ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины Андрей Швеченко помогал наставнику команды России Станиславу Черчесову в подготовке к матчу-открытию чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии.

Об этом рассказал сам российский специалист в интервью Спорт-Экспрессу. По словам Черчесова, Шевченко рассказал ему некоторые нюансы игры Саудовской Аравии, подмеченные им во время товарищеского матча Украины против этой команды, который состоялся в марте 2018 года.

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", - сказал Черчесов.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018 со счетом 5:0, а впоследствии дошла до четвертьфинала турнира, где уступила будущим финалистам - хорватам.

Украинская команда в марте этого года в товарищеском матче сыграла вничью с Саудовской Аравией со счетом 1:1.