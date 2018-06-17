Сербия одержала тяжелую победу на старте ЧМ-2018

Сборная Сербии с минимальным счетом обыграла Коста-Рику в стартовом матче на чемпионате мира-2018.

Первый тайм прошел на высоких скоростях и с большим количеством опасных подходов к воротам. Коста-Рика могла открывать счет уже на третьей минуте, но вратарь сербов Владимир Стойкович спас свою команду после выхода Маркоса Уреньи один на один. Сербия также имела несколько моментов, однако Кейлор Навас сыграл надежно после удара Сергея Милинковича-Савича, а удар Александра Митровича заблокировал защитник.

После перерыва активнее смотрелись сербы и смогли воплотить свое преимущество в гол. Сначала Навас потащил удар Митровича после выхода один на один, а затем Александр Коларов отправил мяч в ворота прямым ударом со штрафного.

После гола сербы начали действовать на удержание и не допустили опасных моментов у своих ворот.

1:0 - Сербия взяла три очка в первом матче группового этапа и вышла в лидеры группы E до матча Бразилии и Швейцарии, который состоится 17 июня в 21:00.

Коста-Рика – Сербия 0:1

Гол: Коларов, 56

Коста-Рика: Навас – Кальво, Дуарте, Гонсалес, Акоста, Гамбоа – Руис, Борхес, Гусман (Колиндрес, 73), Венегас (Боланьос, 60) – Уренья (Кэмпбелл, 66)

Сербия: Стойкович – Коларов, Тошич, Миленкович, Иванович – Миливоевич, Матич – Льяич (Костич, 70), Милинкович-Савич, Тадич (Рукавина, 82) – Митрович (Прийович, 90)

Предупреждения: Кальво, Гусман – Иванович, Прийович

Накануне сборная Хорватии впервые за 20 лет стартовала в финальной части чемпионата мира с победы, со счетом 2:0 обыграв команду Нигерии.

НВ