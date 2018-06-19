Сенегал победил Польшу в своём первом матче на ЧМ-2018

Во втором поединке первого тура группы H чемпионата мира-2018 по футболу Сенегал победил сборную Польши - 2:1.

Ни сенегальцы, ни поляки не спешили играть в полную силу. Делали выпады на контратаках. Футболисты Сенегала хорошо держали линию защиты, которую быстро перестраивали.

Все же Гросицки удалось пробраться к африканским воротам, но точно пробить по ним футболист не смог.

Поляки держали мяч на своей половине поля. Игра футболистов обеих сборных была позиционной, никто не спешил атаковать.

И на 38-ой минуте Сенегал неожиданно открыл счет. Гуйе слабо пробил по воротам Шченсны, но польский защитник Чонек подставился под удар и именно рикошетом от его ноги мяч залетел в ворота.

После автогола поляки не стали активными в атаках. Зато Сенегал выигрывал борьбу один в один и на втором этаже, продолжая контролировать мяч.

Во второй половине игры сборная Польши начала играть в три защитника. Первый момент во втором тайме для поляков создал Роберт Левандовски. Он заработал штрафной и пробил в девятку ворот Ндиае, но он выдал сейв и спас свою команду.

Ужасная ошибка Крыховяка, который отдал непонятную передачу назад на Беднарека, приводит к встрече один на один сенегальского форварда Ньянга и голкипера поляков. Шченсны слишком далеко вышел из ворот, а Ньянг точно пробил и удвоил преимущество своей команды.

Второй гол на ровном месте дезориентировал сборную Польши, а Сенегал стал более уверенным и даже начал прессинговать.

Имел шанс сократить отрыв польский форвард Милик. Пишчек простреливал на ближнюю штангу, где Аркадиуш чудом не смог направить мяч в створ ворот.

Под конец матча поляки начали играть более открыто и создавали моменты во владениях Сенегала. И наконец это дало результат.

Гросицки подал со штрафного на Крихов`яка, а тот направил мяч в противоход голкиперу сенегальцев, попав в незащищенный угол ворот.

До конца игры поляки так и не смогли сровнять счет. Победой Сенегала завершается первый тур групового этапа чемпионата мира по футболу 2018.

Польша - Сенегал 1:2

Голы: Крыховяк 86 - Чонек 38 (автогол), Ньянг 60,

Польша: Шченсны, Чонек, Паздан, Пишчек (Берешиньски, 83), Рыбус, Блашчиковски (Беднарек, 46), Зелиньски, Крыховяк, Гросицки,

Милик (Ковнацки, 73), Левандовски.

Сенегал: Ндиай, Сане, Сабали, Ваге, Кулибали, Гуйе, Ндиайе (Куяте, 87), Сарр, Мане, Ньянг (Конате, 75), Диуф (Ндойе, 62).

Предупреждение: Крыховяк (12), Сане (49), Гуйе (72).

Ранее стало известно, что в первом матче этойг руппы Япония сделала сенсацию в матче ЧМ-2018, выиграв в Колумбии, а накануне в поединке первого тура группы G Англия победила сборную Туниса - 2: 1.