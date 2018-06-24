Сенегал и Япония не определили сильнейшего в матче ЧМ-2018

В первом матче второго тура группы H на ЧМ-2018 сборные Сенегала и Японии сыграли боевую ничью - 2:2.

Сенегальцы забили первый гол в этой встрече. Сабали получил мяч после подачи углового на дальнюю штангу и пробил. Кавасима ошибся и отбил именно туда, где стоял Мане, который не упустил шанс открыть счет.

Хотя у японцев не лучшим образом держался мяч, но сдаваться они не собирались. Нагатомо подключился к атаке слева, отдал пас на Инуи, и он пробил в дальний нижний угол.

Азиатскую команду взбодрил забитый гол, и они всё чаще беспокоили Кавасиму. Несмотря на это, первую половину игры сборные завершили вничью.

Сенегальцы начали второй тайм с прессинга и не выпускали японцев из защиты. Но они хорошо отрабатывали контратаки. Так, Инуи вырвался по левому флангу и пробил по воротам Ндиая, но попал в перекладину.

Прессинг сборной Сенегала дал результат. Сабали получил пас в штрафной от Мане, убежал от соперника и прострелил на дальнюю штангу, где Ваге с близкого расстояния попал по воротам.

Все же японцы не отсиживались в защите и менее, чем за десять минут Хонда нанес точный удар, сравняв счет.

Обе команды еще имели несколько опасных моментов на протяжении второй половины игры, но реализовать их не удалось.

В итоге Сенегал и Япония продолжают лидировать в группе H - они набрали по 4 очка в двух матчах. А вот Колумбия и Польша после первого тура не имеют ни одного пункта в активе.

Япония - Сенегал - 2:2

Голы: Мане 11 Хонда 78 - Инуи 32, Ваге 71.

Япония: Кавасима, Ёсида, Нагатомо, Сакаи, Сёдзи, Сибасаки, Хасебе, Кагава (Хонда 72), Харагути (Окадзаки 75), Инуи (Усаме 87), Осаке.

Сенегал: Ндиай, Сане, Ваге, сабаль, Кулибали, Ндиайе (Ндойе 81), Гуйе, Сарр, Ндиайе (Куяте 65), Мане, Ньянг (Диуф 86).

Предупреждение: Ньянг 59, Инуи 68, Сабали 90, Ндойе 90, Хасебе 93.

Ранее Сенегал победил Польшу в своей первой игре на чемпионате, а Япония сенсационно взяла три очка в матче с Колумбией.