Сборная России обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, на домашнем мундиале в матче 1/8 финала, обыграв Испанию.

Россияне пропустили первыми. На 12-й минуте Сергей Игнашевич срезал навес со штрафного в свои ворота. Испания после гола попыталась сыграть на удержание, но под конец тайма пропустила сама. Артем Дзюба сначала пробил головой в руку Жерару Пике, а затем сам реализовал пенальти.

Во втором тайме у обеих команд практически не было моментов. Испания очень много владела мячом, но воплотить это в опасные моменты ей не удавалось.

В экстра-тайме у арбитра Бьерна Кюйперса был повод назначить пенальти в ворота россиян за фол Игнашевича, но после просмотра повтора он решил не принимать такое решение.

Игра перетекла в серию пенальти, где россияне реализовали все свои попытки, а у Испании не забили Коке и Яго Аспас.

Испания - Россия 1:1 (3:4 пенальти)

Голы: Игнашевич, 12 (в свои ворота) - Дзюба, 41 (с пенальти)

Испания: Де Хеа - Альба, Рамос, Пике, Начо (Карвахаль, 70) - Бускетс, Коке - Асенсио (Родриго, 104), Иско, Сильва (Иньеста, 67) - Коста (Аспас, 80)

Россия: Акинфеев - Жирков (Гранат, 46), Кудряшов, Игнашевич, Кутепов, Фернандес - Кузяев (Ерохин, 97), Зобнин, Самедов (Черышев, 61) - Головин, Дзюба (Смолов, 65)

Предупреждения: Пике - Кутепов, Зобнин

Серия пенальти: Иньеста (гол), Пике (гол), Коке (вратарь), Рамос (гол), Аспас (вратарь) - Смолов (гол), Игнашевич (гол), Головин (гол), Черішев (гол)

В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия сыграет против победителя матча Хорватия - Дания.

Напомним, в первом четвертьфинале ЧМ-2018 сборная Франция сыграет против Уругвая. Французская сборная в матче 1/8 финала турнира обыграла Аргентину, а южноамериканцы справились с португальцами.

НВ