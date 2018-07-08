Сборная России вылетела с ЧМ-2018

Сборная России в серии пенальти уступила сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 и вылетела из турнира.

Первыми счет в матче открыли россияне. На 31-ой минуте хавбек сборной России Денис Черышев технично пробил издалека и мяч оказался в девятке ворот хорватов. Чтобы отыграться, сборной Хорватии хватило восемь минут. Манджукич беспрепятственно прошел по левому флангу и сделал точный навес на Крамарича, который ударом головой сравнял счет.

Во втором тайме командам отличиться не удалось и матч перешел в овертайм, в котором зрители увидели еще два гола. Сначала бывший игрок Динамо Домагой Вида удачно сыграл на втором этаже и головой отправил мяч в ворота сборной России, а за 5 минут до конца дополнительного времени Марио Фернандес вновь сравнял счет, переведя матч в серию пенальти.

В лотерее сильнее оказались хорваты. В сборной России с "точки" не забили Фернандес и Смолов, а среди хорватов неудачно пробил только Ковачич.

Россия - Хорватия - 2: 2 (3:4 по пенальти)

Голы: Черышев, 31 Фернандес, 115 - Крамарич, 39, Вида 101

Россия: Акинфеев - Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов - Зобнин, Кузяев - Самедов (Ерохин, 54), Головин (Дзагоев, 102), Черышев (Смолов, 67) - Дзюба (Газинский, 79)

Хорватия: Субашич - Врсалько (Чорлука, 97), Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 74) - Модрич, Ракитич - Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Перишич (Брозович, 63) - Манджукич

Предупреждения: Ловрен, Стринич, Вида, Пиварич - Газинский

В полуфинале сборная Хорватии встретится со сборной Англии, которая сегодня победила команду Швеции.

В другой полуфинальной паре встретятся Франция и Бельгия. Французская команда в четвертьфинале одолела Уругвай, а бельгийцы выбили из турнира сборную Бразилии.

НВ