Сборная Перу не забила пенальти и проиграла первый за 36 лет матч на ЧМ по футболу

Сборная Дании с минимальным преимуществом обыграла команду Перу в матче первого тура в группе С на чемпионате мира по футболу.

Перуанцы попали в финальную часть чемпионата мира впервые за 36 лет и по-особенному настроились на этот матч. С первых минут именно южноамериканская сборная захватила инициативу и более активно действовала в атаке. Датчане старались отвечать контратаками, которые редко доходили до реальной опасности у ворот.

Свое игровое преимущество перуанцы могли воплотить в гол в конце первого тайма. После видеопросмотра арбитр матча назначил пенальти в ворота Каспера Шмайхеля, но Кристиан Куэва пробил значительно выше ворот.

После перерыва свой шанс удалось использовать датчанам. Кристиан Эриксен вывел на ударную позицию Юссуфа Поульсена, а тот переиграл Педро Гальесе. Сборная Перу после пропущенного мяча не опустила руки и продолжала активно действовать в атаке и создавать опасные моменты. Сначала Герреро пробивал пяткой, но мяч только "лизнул" штангу, а затем Фарван в упор пробивал с близкого расстояния, однако Шмейхель ногой нейтрализовал угрозу.

1:0 - Дания вместе со сборной Франции возглавила группу С, имея в своем активе три очка. У сборных Перу и Австралии пока нет зачетных баллов.

Перу - Дания 0:1

Гол: Поульсен, 59

Перу: Гальесе - Трауко, Рамос, Родригес, Адвинкула - Йотун, Тапия (Акино, 87) - Флорес (Герреро, 62), Куэва, Каррильо - Фарфан (Руидиас, 85)

Дания: Шмейхель - Ларсен, Кристенсен (М. Йоргенсен, 81), Кьер, Дальсгор - Делэйни, Эриксен, Квист (Шоне, 35) - Систо (Брэйтуэйт, 67), Н. Йоргенсен, Поульсен

Предупреждения: Тапия - Делэйни, Поульсен

На 45+2 минуте Куэва не реализовал пенальти (выше ворот).

В первом матче группы C на чемпионате мира-2018 сборная Франции в тяжелом матче одолела команду Австралии со счетом 2:1.

НВ