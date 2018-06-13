Сборная Испании получила нового наставника за день до старта ЧМ-2018

Йерро будет возглавлять сборную Испании во время ЧМ-2018

Новым главным тренером сборной Испании стал Фернандо Йерро.

Как сообщает официальный сайт пиренейской национальной команды, специалист будет работать с ней во время чемпионата мира-2018, который стартует 14 июня.

Перед своим назначением Йерро работал спортивным директором сборной Испании. В 2016-2017 годах возглавлял испанский Овьедо. В игровые годы защитник закрепил за собой статус легенды Реала.

Сегодня, 13 июня, Хулен Лопетеги был отправлен в отставку с поста наставника сборной Испании за два дня до ее первого матча на мундиале против Португалии.

Накануне стало известно, что он будет новым главным тренером мадридского Реала после ЧМ-2018.

В конце мая Зинедин Зидан объявил об отставке с поста рулевого мадридцев после трех кряду побед в Лиге чемпионов.