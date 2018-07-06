Сборная Франции получила неожиданного соперника в полуфинале ЧМ-2018

Сборная Бельгии в четвертьфинале победила одного из главных фаворитов ЧМ-2018 сборную Бразилии и вышла в полуфинал турнира, где сыграет со сборной Франции.

Бельгийцы очень быстро ошарашили бразильцев - уже на 13-й минуте после подачи углового мяч в свои ворота срезал Фернандиньо. Еще до перерыва сборной Бельгии удалось удвоить преимущество. На 31-й минуте Кевин Де Брюйне попал точно в угол после удара из-за пределов штрафной.

Во втором тайме бразилец Ренату Аугусто головой отправил мяч в сетку ворот бельгийцев и восстановил интригу в матче. В последние минуты бразильцы устроили штурм ворот бельгийцев, но сравнять счет так и не удалось.

Бразилия - Бельгия - 1: 2

Голы: Аугусто, 76 - Фернандиньо, 13 (автогол), где Брюйне, 31.

Бразилия: Алиссон - Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело - Фернандиньо, Паулинью (Аугусто, 73) - Виллиан (Фирмино, 46), Коутинью, Неймар - Жезус (Коста, 58).

Бельгия: Куртуа - Вертонген, Компани, Альдервейрельд - Шадли (Вермален, 82), Витсель, где Брюйне, Менье - Феллаини, Эден Азар - Лукаку (Тилеманс, 87).

В полуфинале соперником сборной Бельгиии будет сборная Франции, которая сегодня уверенно обыграла команду Уругвая.

НВ