Сборная Бельгии драматично прошла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Бельгии в тяжелом поединке обыграла сборную Японии со счетом 3:2 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.

После безголевого первого тайма, во второй половине встречи неожиданно открыли счет японцы. На 48-й минуте отличился Харагучи.

Уже через четыре минуты сборная Японии шокировала Бельгию второй раз - гол на свой счет записал Инуи.

Казалось, что сборная Бельгии в шаге от вылета, но сначала Вертонген возобновил интригу в матче, а через несколько минут Феллаини сравнял счет.

Команды уже мысленно готовились к овертайму, как бельгийцы снова организовали голевую атаку - спасителем сборной Бельгии стал Шадли, который забил победный мяч в добавленное арбитром время.

Бельгия - Япония - 3:2

Голы: Вертонген, 69, Феллаини, 74, Шадли, 90+4 - Харагучи, 48, Инуи, 52

Бельгия: Куртуа - Вермален, Компани, Альдервейрельд - Менье, Витсель, де Брюйне, Феррейра Карраско (Шадли, 65) - Мертенс (Феллаини, 65), Лукаку, Э. Азар.

Япония: Кавасима - Х. Сакаи, Сёдзи, Ёсида, Нагатомо - Сибасаки (Ямагути, 81), Харагуxи (Хонда, 81) - Инуи Такаси, Кагава, Хасебе - Осаке.

Предупреждение: Сибасаки.

В четвертьфинале сборная Бельгии встретится со сборной Бразилии, которая сегодня победила Мексику.

НВ