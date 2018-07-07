Сборная Англии впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира-2018, уверенно обыграв сборную Швеции со счетом 2:0.

Сборная Англии активно начала матч и это принесло свои плоды уже на тридцатой минуте, когда защитник Магуайр откликнулся на подачу Янга с углового и головой отправил мяч в сетку. После перерыва Англия закрепила преимущество - Лингард навесил, а Алли замкнул подачу на дальней штанге.

Ближе к концу матча шведы активизировались и имели несколько возможностей забить, но Англию спас голкипер Пикфорд, который сделал несколько великолепных сейвов и позволил своей команде завоевать путевку в полуфинал.

Швеция - Англия - 0:2

Голы: Магуайр, 30 Алле, 59

Швеция: Ольсен - Крафт (Янссон, 85), Линделёфа, Гранквист, Аугустинссон - Клаэссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65) - Берг, Тойвонен (Гвидетти, 65)

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр - Триппьер, Алле (Делфи, 76), Хендерсон (Дайер, 85), Лингард, Янг - Стерлинг (Рашфорд, 90 + 1), Кейн

Предупреждение: Магуайр, Гвидетти, Ларссон

Последний раз сборная Англии заходила так далеко на мундиале-1990. Тогда английская сборная в полуфинале в серии пенальти уступила сборной ФРГ, а в матче за третье место проиграла команде Италии - 1: 2.

В полуфинале ЧМ-2018 сборная Англии ждать победителя пары Хорватия - Россия.

Ранее определилась первая полуфинальная пара. Сборная Франции, которая обыграла Уругвай, встретится с Бельгией, которая выбила команду Бразилии.

НВ