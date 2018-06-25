Россия потерпела первое поражение на ЧМ-2018

На чемпионате мира по футболу состоялись матчи заключительного, третьего тура, в группе А.

Сборные Уругвая и России в очном матче определяли победителя квартета. Южноамериканская сборная мощно начала матч и быстро открыла счет. На 10-й минуте Луис Суарес мощным ударом со штрафного распечатал ворота Игоря Акинфеева. Уругвай продолжал действовать активнее в атаке и в средине первого тайма удвоил счет: Лаксальт после розыгрыша углового пробил издали, и мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева во второй раз залетел в ворота россиян.

Команда Станислава Черчесова попыталась ответить своей остротой в атаке, но Александр Самедов, который имел самый острый момент, не воспользовался своим шансом. Более того, еще до перерыва Россия осталась в меньшинстве - за девять минут две желтые карточки умудрился получить Игорь Смольников. Фактически, этот эпизод лишил команду Черчесова шансов на спасение.

Во втором тайме Уругвай не спешил добивать соперника, но в концовке все же довел счет до разгромного - первый гол на турнире забил Эдинсон Кавани.

3:0 - Уругвай выиграл все три матча в группа А и в 1/8 финала турнира встретится со второй командой группы B. Россия сыграет против победителя этого квартета.

Уругвай - Россия 3:0

Голы: Суарес, 10, Черышев, 23 (в свои ворота), Кавани, 90+1

Уругвай: Муслера - Касерес, Годин, Коатес - Лаксальт, Бентанкур (Де Арраскаэта, 63), Торрейра, Весино, Нандес (Родригес, 73) - Кавани (Гомес, 90+3), Суарес

Россия: Акинфеев - Кудряшов, Игнашевич, Кутепов, Смольников - Газинский (Кузяев, 46), Зобнин - Черышев, Ал. Миранчук (Смолов, 60), Самедов - Дзюба

Предупреждения: Бентанкур - Газинский, Смольников

Удаление: Смольников, 36

В другом матче этой группы Саудовская Аравия впервые с 1994 года победила в матче чемпионата мира. Представители Азии одержали волевую победу над Египтом. Мохамед Салах открыл счет в первом тайме, но затем Саудовская Аравия дважды забила в компенсированное время каждого из таймов: Аль-Фараж отличился с пенальти, а Аль-Давсари - с игры.

Отметим, что в первом тайме Саудовская Аравия еще не реализовала пенальти. Удар с 11-метровой отметки Аль-Муваллада отразил 45-летний вратар сборной Египта Эль-Хадари.

Саудовская Аравия завершила турнир на третьем месте в группе А, набрав три очка. Египет на ЧМ-2018 проиграл все три матча.

Саудовская Аравия - Египет 2:1

Голы: Аль-Фараж, 45+6 (с пенальти), Аль-Давсари, 90+5 - Салах, 22

Саудовская Аравия: Аль-Мосайлем - Аль-Шахрани, М. Хавсави, Ос. Хавсави, Аль-Бурайк - Аль-Давсари, Аль-Могахви, Отайф, Аль-Фараж, Бахбир (Асири, 65) - Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 79)

Египет: Эль-Хадари - Абдель-Шафи, Хегази, Габр, Фатхи - Хамед, Эль-Ненни - Трезеге (Кахраба, 81), Саид (Амр, 45+7), Салах - Мохсен (Собхи, 64)

Предупреждения: Габр, Фатхи

Ранее в плей-офф ЧМ-2018 досрочно пробились сборные Бельгии и Англии, во втором туре победив Тунис и Панаму соответственно.

НВ