Порошенко прокомментировал ситуацию с проведением ЧМ-2018 по футболу в России

Болельщики сами должны решать, ехали ли им на ЧМ-2018 в Россию - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что футбольным болельщикам нужно решать самим, стоит ли им отправляться в РФ на чемпионат мира-2018 по футболу, с учетом российской агрессии в Украине и Сирии.

В интервью Bild украинский лидер отметил, что хотел бы, чтобы весь мир послал общий сигнал и даже вне политического дискурса продемонстрировал, что не принимает такой политики, сообщает пресс-служба АП Украины.

"Посмотрите, что происходит вокруг Олимпиады: Россия и там не соблюдает правил, поэтому ее не допустили. Российское руководство полагает, что может переступать через любые правила. И так - по всем направлениям", - добавил Порошенко.

На днях министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал болельщиков и участников АТО не ехать на чемпионат мира по футболу 2018 в Россию. По словам чиновника, Украина делала все, чтобы этот чемпионат не состоялся в РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, что Украина обсуждает с федерациями футбола и фанатскими организациями бойкот чемпионата мира, который летом 2018 года пройдет в России.

Сообщалось, что украинцы купили более 2 тыс. билетов на матчи ЧМ-2018 и подали заявки на более 30 тысяч.