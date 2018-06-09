Почти 6 тыс. украинцев приобрели билеты на ЧМ-2018 в России

В ФИФА не уточняют, из которых конкретно регионов Украины покупались билеты

Почти 6 тыс. украинцев приобрели билеты на Чемпионата мира по футболу в России, который продлится с 14 июня до 15 июля.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ФИФА.

"Мы можем подтвердить, что около 6 тыс. билетов были распределены для украинских болельщиков на сегодня", - рассказали агентству в ФИФА.

При этом в ФИФА не уточняют, из которых конкретно регионов Украины покупались билеты.

Отмечается, что в мае количество желающих посетить Чемпионат мира в России было 5,2 тысячи.

Ранее стало известно, что немецкие политики отказываются от визита в Россию на мундиаль. А вот Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил о своих планах посетить Чемпионат мира.

Правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.