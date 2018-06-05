Плакаты в аэропорту Москвы назвали украинцев Блохина и Беланова российскими футболистами

Игорь Беланов родился в Одессе и никогда не играл в российских клубах

Накануне ЧМ-2018 аэропорт Шереметьево в Москве встречает гостей плакатами "Футбольная Россия", на которых изображены украинские экс-нападающие Динамо Олег Блохин и Игорь Беланов.

Как сообщает Facebook-сообщество UkrBall, на плакатах также изображен бывший вратарь Динамо Евгений Рудаков, который хотя и родился в Москве, но почти всю свою карьеру провел в украинских клубах, после чего жил в Киеве, где и умер в 2011 году. Авторы плаката назвали Рудакова Валерием.

Фото: UkrBall via Facebook

Олег Блохин родился в Киеве, весь советский период его карьеры прошел в Динамо, в России не играл.

Игорь Беланов родился в Одессе, весь советский период его карьеры прошел в одесских СКА и Черноморце, а также киевском Динамо, в России не выступал.

Фото: Родион Тунинский

Ранее сообщалось, что авиакомпания Lufthansa опубликовала видео, приуроченное к чемпионату мира по футболу в России.

В нем двое мужчин находятся вблизи реки и говорят, что в этом году мундиаль состоится в России. Сопровождается это объявление подписью снизу Russland (Россия) и песней Калинка-малинка. Однако само видео снято не в России, а на территории жилого массива Русановка в Киеве.

Позже в Lufthansa извинились за ролик и отметили, что снимали ролик в Киеве "по логистическим причинам". Видео было удалено с YouTube и Facebook компании.