Определился первый полуфиналист ЧМ-2018

Сборная Франции уверенно обыграла сборную Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира-2018 и пробилась в следующий раунд турнира.

Захватив инициативу с первых минут матча, сборная Франции воплотила преимущество в конце первого тайма - нападающий французов Антуан Гризманн сделал великолепный навес со штрафного, а защитник Рафаэль Варан сыграл на опережение и красиво головой подсек мяч в дальний угол ворот.

В начале втором тайме "галльские петухи" удвоили преимущество. Не обошлось без ошибки голкипера Фернандо Муслеры, из рук которого выскользнул мяч после удара Гризманн. На то, чтобы исправить ситуацию, сборной Уругвая не хватило ни сил, ни времени.

Уругвай - Франция - 0:2

Голы: Варан, 40, Гризманн, 61

Уругвай: Муслера - Хименес, Годин, Касерес - Нандес (Уррета, 73), Торрейра, Бентанкур (Родригес, 59), Весино, Лаксальт - Суарес, Стуани (Гомес, 59)

Франция: Льорис - Павар, Варан, Умтити, Эрнандес - Погба, Канте - Мбаппе (Дембеле, 88), Гризманн (Фекир, 90+3), Толиссо (Нзонзи, 80) - Жиру

Предупреждение: Бентанкур, Родригес - Эрнандес, Мбаппе

Таким образом, сборная Франции в полуфинале ЧМ-2018 сыграет с победителем пары Бразилия - Бельгия.

Ранее сборная Франции выбила из турнира сборную Аргентины.

НВ