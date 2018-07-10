Определился первый финалист ЧМ-2018

Сборная Франции впервые с 2006 года сыграет в финале чемпионата мира

Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ-2018, в полуфинале с минимальным счетом обыграв команду Бельгии.

Вопреки ожиданиям, матч получился нерезультативным, его исход решил всего один забитый мяч. В начале второго тайма Антуан Гризманн исполнил угловой, а Самюэль Умтити замкнул подачу на ближней штанге.

Франция играла очень аккуратно, но у Бельгии было несколько моментов для гола, особенно в первом тайме, когда команду спасал Уго Льорис. Французы ближе к концовке постарались отодвинуть игру от своих ворот и имели моменты для увеличения преимущества, но дважды "Красных дьяволов" спас Тибо Куртуа.

Франция впервые с 2006 года и в третий раз в истории сыграет в финале чемпионата мира. Пока что на счету французов один титул. Бельгия во второй раз в истории сыграет в матче за третье место. Впервые это случилось в 1986 году на чемпионате мира в Мексике, и тогда бельгийцы уступили в бронзовом матче как раз французам.

Франция - Бельгия 1:0

Гол: Умтити, 51

Франция: Льорис - Люка, Умтити, Варан, Павар - Канте, Погба - Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Мбаппе - Жиру (Нзонзи, 85)

Бельгия: Куртуа - Вертонген, Компани, Алдервейрельд - Де Брейне, Феллаини (Карраско, 80), Витцель, Дембеле (Мертенс, 60), Шадли (Батшуайи, 90+1) - Азар, Лукаку

Предупреждения: Канте, Мбаппе - Азар, Алдервейрельд, Вертонген

В финале ЧМ-2018 Франция сыграет против победителя матча Хорватия - Англия. Решающий матч турнира состоится 15 июля, матч за третье место - 14 июля.

В четвертьфинале турнира бельгийцы остановили Бразилию, а Франция обыграла Уругвай.

НВ