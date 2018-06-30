Определился первый четвертьфиналист ЧМ-2018

Сборная Франции стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира-2018, в матче 1/8 финала обыграв Аргентину.

Счет в матче был открыт очень быстро. Уже на 12-й минуте Килиан Мбаппе убежал от обороны сборной Аргентины и упал в штрафной площади. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Антуан Гризманн. После гола сборная Франции продолжала владеть инициативой и была близка к увеличению преимущества, но под занавес первого тайма отличились аргентинцы - Анхель Ди Мария поразил ворота Уго Льориса ударом издали.

В начале второго тайма аргентинцы вышли вперед. После розыгрыша штрафного Лионель Месси пробил по воротам, а Габриэль Меркадо переправил мяч в сетку. Французы тут же активизировались и быстро восстановили паритет - Бенжамен Павар филигранным ударом издали поразил дальний угол ворот.

Оборона Аргентины продолжала действовать не очень уверенно, чем воспользовались французы. В течение четырех минут Мбаппе оформил дубль и поставил команду Хорхе Сампаоли на грани пропасти.

Аргентина пыталась вернуться игру, но отыграть один мяч ей удалось только в компенсированное время: Месси навесил, а Серхио Агуэро опередил защитников и головой послал мяч в сетку. На большее у аргентинцев не хватило времени.

Франция - Аргентина 4:3

Голы: Гризманн, 13 (с пенальти), Павар, 57, Мбаппе, 64, 68 — Ди Мария, 41, Меркадо, 48, Агуэро, 90+3

Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе (Товен, 89), Гризманн (Фекир, 83), Матюиди (Толиссо, 75) — Жиру

Аргентина: Армани — Меркадо, Отаменди, Рохо (Фасио, 46), Тальяфико — Перес (Агуэро, 66), Маскерано — Павон (Меса, 75), Банега, Ди Мария — Месси

Предупреждения: Матюиди, Павар, Жиру — Рохо, Тальяфико, Маскерано, Банега, Отаменди

Сегодня, 30 июня, определится соперник французов по четвертьфиналу. Им станет победитель матча Уругвай - Португалия.

Ранее на ЧМ-2018 определились все пары участников 1/8 финала.