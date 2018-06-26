Определился еще один участник 1/8 финала ЧМ-2018

Франция и Дания выдали один из самых скучных матчей ЧМ-2018

На чемпионате мира по футболу состоялись матчи заключительного, третьего тура в группе С, по итогам которого в следующий раунд прошла сборная Дании.

Дании для попадания в плей-офф нужно было не проиграть Франции, либо рассчитывать на потерю очков Австралии в матче против Перу. Матч датчан и французов справедливо можно назвать самым скучным на турнире. Дидье Дешам выпустил даже не этот матч экспериментальный состав. Команды устраивал ничейный счет, и они особо не стремились созидать в атаке.

В итоге этот матч стал первым на ЧМ-2018, в котором не было забито ни одного мяча. Франция финишировала первой в турнирной таблице группы C, Дания вышла в плей-офф со второго места.

Дания - Франция 0:0

Дания: Шмайхель - Ларсен, Кристенсен, Кьер, Дальсгор - Эриксен, Йоргенсен, Дилэйни (Лерагер, 90+2) - Брэйтуэйт, Корнелиус (Дольберг, 75), Систо (Фишер, 60)

Франция: Манданда - Лукас (Менди, 50), Кимпембе, Варан, Сидибе - Нзонзи, Канте - Лемар, Гризманн (Фекир, 68), Дембеле (Мбаппе, 78) - Жиру

Предупреждения: Йоргенсен

При таком раскладе параллельная игра этой группы превратилась в формальность. Сборная Перу в матче против Австралии забила первые голы на турнире и одержала победу. В первом тайме отличился Андре Каррильо, после перерыва - Паоло Герреро.

Перуанцы закончили ЧМ-2018 на третьем месте в группе с тремя очками, австралийцы стали последними с одним баллом в активе.

Австралия - Перу 0:2

Голы: Каррильо, 18, Герреро, 50

Австралия: Райан - Бехич, Миллиган, Сэйнсбери, Ридсон - Муй, Йединак - Круз (Арзани, 58), Рогич (Ирвайн, 72), Леки - Юрич (Кэхилл, 53)

Перу: Гальесе - Трауко, Сантамария, Рамос, Адвинкула - Йотун (Акино, 46), Тапия (Уртадо, 63) - Флорес, Куэва, Каррильо (Картахена, 79) - Герреро

Предупреждения: Йединак, Арзани, Рогич, Миллиган - Йотун, Уртадо

Ранее определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018. Сборная Уругвая сыграет против Португалии, а команда Испании встретится с Россией.

НВ