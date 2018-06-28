Определились все пары участников 1/8 финала ЧМ-2018

На чемпионате мира-2018 завершились все матчи группового этапа и определились пары 1/8 финала.

Последние матчи проходили в группе G. Сборные Англии и Бельгии определяли победителя квартета, имея в активе по две победы после стартовых туров. Обе команды выпустили на эту игру резервные составы и особо не рвались за тремя очками. Тем не менее, стандартной для таких случаев ничьей не получилось. В начале второго тайма Аднан Янузай красивым обводящим ударом забил в ворота Джордана Пикфорда и принес сборной Бельгии победу.

Бельгия набрала максимальные девять очков на групповом этапе и в 1/8 финала сыграет против Японии. Англия с шестью пунктами стала второй и в плей-офф встретится с Колумбией.

Англия - Бельгия 0:1

Гол: Янузай, 51

Англия: Пикфорд - Кэйхилл, Стоунз (Магуайр, 46), Джонс - Роуз, Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Александр-Арнольд (Уэлбек, 79) - Варди, Рэшфорд

Бельгия: Куртуа - Вермален (Компани, 74), Бойата, Дендонкер - Т. Азар, Дембеле, Феллаини, Шадли - Тилеманс, Батшуаи, Янузай (Мертенс, 86)

Предупреждения: Тилеманс, Дендонкер

В другом матче этой группы встречались команды, которые потеряли все шансы на продолжение борьбы в плей-офф еще после двух стартовых поединков. Победа прогнозируемо досталась сборной Туниса, которая после проигранного первого тайма во втором перевернула ход матча и взяла три очка. Героем встречи стал полузащитник африканской сборной Вахби Хазри, на счету которого гол и результативная передача.

Тунис в группе финишировал третьим, Панама - четвертой.

Панама - Тунис 1:2

Голы: Мерия, 33 (в свои ворота) - Бен-Юссеф, 51, Хазри, 66

Панама: Пенедо - Овалле, Эскобар, Р. Торрес (Техада, 56), Мачадо - Родригес, Авила (Арройо, 81), Гомес (Каммингс, 46), Годой, Барсенас - Г. Торрес

Тунис: Матлути - Хаддади, Мерия, Бедуи, Наггез - Шалали, Шкири, Сасси (Бадри, 46) - Слити (Халиль, 76), Хазри (Срарфи, 88), Бен-Юссеф

Предупреждения: Авила, Гомес, Техада - Сасси, Бадри, Шалали

Таким образом, определились все пары 1/8 финала чемпионата мира-2018:

Уругвай - Португалия

Испания - Россия

Франция - Аргентина

Хорватия - Дания

Бразилия - Мексика

Швеция - Швейцария

Бельгия - Япония

Колумбия - Англия

Напомним, сборная Японии опередила команду Сенегала по принципу фэйр-плей - благодаря меньшему количеству желтых карточек на турнире - и вышла в плей-офф.

НВ