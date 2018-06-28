Определились все пары участников 1/8 финала ЧМ-2018

На чемпионате мира-2018 завершились все матчи группового этапа и определились пары 1/8 финала.
Последние матчи проходили в группе G. Сборные Англии и Бельгии определяли победителя квартета, имея в активе по две победы после стартовых туров. Обе команды выпустили на эту игру резервные составы и особо не рвались за тремя очками. Тем не менее, стандартной для таких случаев ничьей не получилось. В начале второго тайма Аднан Янузай красивым обводящим ударом забил в ворота Джордана Пикфорда и принес сборной Бельгии победу.
Бельгия набрала максимальные девять очков на групповом этапе и в 1/8 финала сыграет против Японии. Англия с шестью пунктами стала второй и в плей-офф встретится с Колумбией.
Англия - Бельгия 0:1
Гол: Янузай, 51
Англия: Пикфорд - Кэйхилл, Стоунз (Магуайр, 46), Джонс - Роуз, Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Александр-Арнольд (Уэлбек, 79) - Варди, Рэшфорд
Бельгия: Куртуа - Вермален (Компани, 74), Бойата, Дендонкер - Т. Азар, Дембеле, Феллаини, Шадли - Тилеманс, Батшуаи, Янузай (Мертенс, 86)
Предупреждения: Тилеманс, Дендонкер
В другом матче этой группы встречались команды, которые потеряли все шансы на продолжение борьбы в плей-офф еще после двух стартовых поединков. Победа прогнозируемо досталась сборной Туниса, которая после проигранного первого тайма во втором перевернула ход матча и взяла три очка. Героем встречи стал полузащитник африканской сборной Вахби Хазри, на счету которого гол и результативная передача.
Тунис в группе финишировал третьим, Панама - четвертой.
Панама - Тунис 1:2
Голы: Мерия, 33 (в свои ворота) - Бен-Юссеф, 51, Хазри, 66
Панама: Пенедо - Овалле, Эскобар, Р. Торрес (Техада, 56), Мачадо - Родригес, Авила (Арройо, 81), Гомес (Каммингс, 46), Годой, Барсенас - Г. Торрес
Тунис: Матлути - Хаддади, Мерия, Бедуи, Наггез - Шалали, Шкири, Сасси (Бадри, 46) - Слити (Халиль, 76), Хазри (Срарфи, 88), Бен-Юссеф
Предупреждения: Авила, Гомес, Техада - Сасси, Бадри, Шалали
Таким образом, определились все пары 1/8 финала чемпионата мира-2018:
Уругвай - Португалия
Испания - Россия
Франция - Аргентина
Хорватия - Дания
Бразилия - Мексика
Швеция - Швейцария
Бельгия - Япония
Колумбия - Англия
Напомним, сборная Японии опередила команду Сенегала по принципу фэйр-плей - благодаря меньшему количеству желтых карточек на турнире - и вышла в плей-офф.
НВ
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