Определились два последних участника плей-офф ЧМ-2018

Колумбия не пустила Сенегал в 1/8 финала чемпионата мира

Сборные Колумбии и Японии стали последними участниками 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Сборной Колумбии для продолжения борьбы обязательно нужно было обыгрывать Сенегал, чтобы не зависеть от результата параллельного матча. Колумбийцы провели матч не очень уверенно, но во втором тайме использовали свой шанс: после навеса Кинтеро с углового отличился защитник Мина.

Стоит отметить, что в первом тайме главный арбитр Милорад Мажич не поставил спорный пенальти в ворота Колумбии за фол Санчеса против Мане.

Колумбия вышла в плей-офф с первого места, где сыграет против Бельгии или Англии. Сенегал при равенстве основных показателей только из-за большего количества желтых карточек уступил второе место Японии и покинул турнир.

Сенегал — Колумбия 0:1

Голы: Мина, 74.

Сенегал: Ндиайе – Гассама, Кулибали, Сане, Сабали (Ваге, 74) — Куяте, Гуйе — Мане, Сарр — Ньянг (Сако, 86), Бальде (Конате, 80).

Колумбия: Оспина — Ариас, Санчес, Мина, Мохика — Урибе (Лерма, 83), Санчес — Куадрадо, Кинтеро, Родригес (Муриэль, 31) – Фалькао (Борха, 89).

Предупреждения: Ньянг — Мохика.

В другом матче группы сборная Польши боролась за престиж, но Японии нужно было набирать очки, чтобы не зависеть от результата колумбийцев и сенегальцев. Тем не менее Япония даже при минимальном поражении благодаря дополнительным показателям оказалась в плей-офф.

Польша, несмотря на победу, заняла последнее место в группе. Япония сыграет против команды со второго места в группе G, которой станет Бельгия или Англия.

Япония — Польша 0:1

Гол: Беднарек, 60

Япония: Кавасима — Х. Сакаи, Йосида, Макино, Нагатомо — Ямагути, Сибасаки — Г. Сакаи, Оказаки (Осако, 47), Усами (Инуи, 65) — Муто (Хасебе, 82)

Польша: Фабиански — Берешински, Глик, Беднарек — Курзава (Пешко, 79), Крыховяк, Гуральский, Енджейчик — Гросицки, Левандовски, Зьелински (Теодорчик, 79).

Предупреждение: Макино.

Таким образом, определились все участники плей-офф ЧМ-2018. Накануне в него вышли сборные Бразилии и Швейцарии.

НВ