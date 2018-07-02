Определилась вторая четвертьфинальная пара ЧМ-2018

Сборная Хорватии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира-2018, в матче 1/8 финала в серии пенальти обыграв команду Дании.

Начало матча получилось очень результативным. Уже на первой минуте Дания открыла счет - защитник Матиас Йоргенсен пришел в чужую штрафную и пробил Даниэля Субашича.

Хорватия отыгралась уже через три минуты. Марио Манджукич воспользовался удачным рикошетом в штрафной датчан и с отскоком от газона пробил в угол ворот Каспера Шмейхеля. В первом тайме хорваты действовали активнее в атаке, но до серьезных угроз не доводили свои подходы к чужим владениям.

Во втором тайме уже датчане больше контролировали ситуацию на поле и были близкими к тому, чтобы вырвать победу в основное время. Тем не менее, как и в первом матче дня, игра перетекла в экстра-тайм.

В дополнительные полчаса игры команды старались не рисковать и показывали, что согласны определить победителя в серии пенальти. Однако на последних минутах Лука Модрич вывел Анте Ребича на свидание со Шмейхелем. Хорват обыграл вратаря, но был сбит Йоргенсеном в штрафной. Пенальти исполнил Лука Модрич, но не смог переиграть голкипера.

В серии пенальти вратари обеих команд также были на высоте, но точнее оказались хорваты.

Хорватия - Дания 1:1 (пенальти - 3:2)

Голы: Манджукич, 4 - М. Йоргенсен, 1

Хорватия: Субашич - Стринич (Пиварич, 81), Вида, Ловрен, Врсалько - Брозович (Ковачич, 71), Ракитич - Перишич (Крамарич, 97), Модрич, Ребич - Манджукич (Бадель, 108)

Дания: Шмейхель - Дальсгор, М. Йоргенсен, Кьер, Кнудсен - Эриксен, Делэйни (Крон-Дели, 98), Кристенсен (Шоне, 46) - Брэйтуэйт (Систо, 106), Корнелиус (Н. Йоргенсен, 66), Поульсен

В четвертьфинале ЧМ-2018 Хорватия сыграет против сборной России, которая в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти одолела команду Испании.

В первом четвертьфинале ЧМ-2018 сборная Франция сыграет против Уругвая. Французская сборная в матче 1/8 финала турнира обыграла Аргентину, а южноамериканцы справились с португальцами.

НВ