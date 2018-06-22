Нигерия победила Исландию на ЧМ-2018

Во втором поединке второго тура группы D чемпионата мира-2018 по футболу сборная Нигерии победила Исландию - 2:0.

С первых минут исландцы заработали стандарт и Сигурдссон попал в створ, но Узохо парировал удар. После этого в свободную зону отдавал Бьярнасон, но там не было ни его партнеров, ни соперников.

Под занавес первой половины игры нигериец Муса мог открывать счет и забивать в раздевалку, но на выходе хорошо сыграл Халльдоурссон.

Такую же возможность потеряли исландцы. В конце тайма Финнбогасон принял идеальный навес от Сигурдссона, но не смог протолкнуть мяч в ворота.

С каждого стандарта исландцы выжимали голевой момент и постоянно держали нигерийцев в напряжении, но на перерыв команды ушли без голов.

Во втором тайме Муса выводит Нигерию вперёд. Во время контратаки Мозес отдал на Ахмеда точную передачу, а тот обыграл защитника и переправил мяч в сетку.

После гола африканская команда стала увереннее. Так, Ндиди опасно пробивал по исландским воротам, но голкипер вовремя вытащил этот удар. Среагировали на изменение в счете и скандинавы. Пытались прессинговать и шли вперёд большим количеством игроков, но нигерийцы все равно имели больше голевых моментов.

В результате, после нескольких неудачных попыток расстрелять ворота викингов, Муса убежал от всех оппонентов, обыграл голкипера и направил мяч в верхний угол ворот.

Наконец, и исландцы получили шанс сократить отставание, но Сигурдссон не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

После этого уже Финнбогасон пробирался к штрафной соперника, но Узохо сделал сейв и не дал викингам забить.

В игре скандинавской команды исчезла организованность. Этим пользовались нигерийцы, прижимая соперников к воротам.

Таким образом Нигерия с последнего места выходит на второе в группе D с тремя очками. Лидирует Хорватия в ее активе шесть зачетных пунктов. За ними следуют Аргентина и Исландия, в которых по одному баллу.

Нигерия - Исландия - 2:0

Голы: Муса 49,75.

Нигерия: Узохо, Трост-Эконг, Омеруо, Идову (Эбуэхи, 46), Балогун, Ндиди, Мозес, Этебо (Ивоби, 90), Оби Микел, Муса, Ихеаначо (Игало, 85).

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон (Ингасон, 65), Магнуссон, Сэварссон, Арнасон, Гуннарссон (Скуласон, 87), Сигурдссон, Бьярнасон, Гисласон, Финнбогасон, Бедварссон (Сигурдарсон, 71).

Предупреждение: Идову (44).

Ранее Хорватия разгромила Аргентину и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, а в первом матче первого тура группы D на ЧМ-2018 аргетинцы разошлись миром с Исландией со счетом 1:1. В свою очередь нигерийцы проиграли хорватской команде