Незабитый пенальти Месси не позволил Аргентине выиграть первый матч на ЧМ-2018

Сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией в матче первого тура группового этапа (группа D) чемпионата мира-2018.

Оба гола в этом матче были забиты в первом тайме. На 19-й минуте Серхио Агуэро получил пас из глубины от Маркоса Рохо, развернулся в штрафной площади и послал мяч под перекладину.

Исландия отыгралась спустя четыре минуты. После прострела с фланга мяч срикошетил к Альфреду Финбогасону, который забил уже в пустые ворота.

Второй тайм превратился в настоящий бенефис вратаря сборной Исландии Ханнеса Хальдерсона. Главным его подвигом в этом матче стал отраженный пенальти от Лионеля Месси на 64-й минуте. Кроме того, несколько раз он выручал свою команду в, казалось, безнадежных ситуациях после ударов с игры.

1:1 - Аргентина сенсационно потеряла очки в матче с абсолютным новичком финальных частей чемпионата мира. Исландия уже в первом в истории матче на мундиале отличилась забитым мячом и разжилась очками, при этом существенно повысив свои шансы на выход в плей-офф.

Аргентина - Исландия 1:1

Голы: Агуэро, 19 - Финнбогасон, 23

Аргентина: Кабальеро - Тальяфико, Рохо, Отаменди, Сальвио - Билья (Банега, 54), Маскерано - Ди Мария (Павон, 75), Месси, Меса (Игуаин, 84) - Агуэро

Исландия: Хальдерссон - Магнуссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Севарссон - Бьярнасон, Халльфредссон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон (Скуласон, 76), Гудмундссон (Гисласон, 63) - Финнбогасон (Сигурдарсон, 89)

На 64-й минуте Месси не реализовал пенальти (вратарь).

В другом матче первого тура в группе D сборная Хорватии сыграет против Нигерии. Эта игра состоится сегодня, 16 июня, в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче игрового дня на чемпионате мира сборная Франции вырвала тяжелую победу над Австралией со счетом 2:1.

НВ