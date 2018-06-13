Наставника сборной Испании уволили за день до старта ЧМ-2018 из-за Реала

Лопетеги не будет тренировать сборную Испании на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, который накануне был объявлен будущим наставником Реала, отправлен в отставку за день до начала чемпионата мира-2018.

Как сообщает The Guardian, об этом на специальной пресс-конференции заявил президент испанской футбольной ассоциации Луис Рубиалес.

"Мы были вынуждены расстаться с тренером. Желаем ему удачи в дальнейшем", - добавил функционер.

Отвечая на вопрос о преемнике Лопетеги, который только три недели назад продлил контракт со сборной Испании, Рубиалес заявил, что ассоциация работает над этим, и когда узнает, кто возглавит команду, сообщит прессе.

ЧМ-2018 стартует завтра, 14 июня. Сборная Испании проведет свой первый матч на турнире 15 июня против Португалии.

Накануне стало известно, что новым главным тренером мадридского Реала после ЧМ-2018 станет Хулен Лопетеги. В конце мая Зинедин Зидан объявил об отставке с поста рулевого мадридцев после трех побед в Лиге чемпионов.