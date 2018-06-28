Наставник сборной Германии прокомментировал ее сенсационный вылет с ЧМ-2018

Лёв пока не знает, останется ли он у руля сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался по поводу вылета его команды после поражения от Южной Кореи с ЧМ-2018, где та выступала в роли действующего чемпиона мира.

Специалист признался, что в раздевалке стояла гробовая тишина и полное разочарование, сообщает Sport1.de. Вместе с тем, он поздравил соперника с победой и признал, что немецкая команда не заслуживала выйти из группы.

По словам тренера, сборной не хватило легкости, хотя он убежден, что во время подготовки к мундиалю все было сделано правильно. Наставник "Бундестима" отметил, что ответственность за результат лежит на нем.

"Буду ли я дальше возглавлять команду? Пока не могу ответить на этот вопрос", - добавил Лёв.

Специалист возглавил сборную Германии летом 2006 года. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира в 2014 году, а также финалистом Евро-2008 и бронзовым призером ЧМ-2010.

Ранее сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в третьем туре чемпионата мира-2018 и сенсационно покинула турнир. "Бундестим" стал четвертым подряд действующим чемпионом мира из Европы, который после победы на мундиале спустя четыре года вылетел с турнира на групповом этапе.