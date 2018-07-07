Наставник сборной Бразилии назвал причину вылета его команды с ЧМ-2018

Тите и его сборная Бразилии прекратили борьбу за Кубок мира

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поражение его команды от сборной Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата-мира-2018.

По словам бразильского тренера, несмотря на поражение, игра выдалась зрелищной, а его команда выглядела не хуже сборной Бельгии, а во втором тайме даже имела преимущество, передает Reuters. Несмотря на это, Тит заявил, что сборная Бельгии получила путевку в полуфинал благодаря эффективности и сейвам голкипера Тибо Куртуа.

"Бельгия действовала эффективнее в плане реализации своих моментов. Куртуа творил что-то невероятное. Это была зрелищная игра двух тактически грамотных команд. Соперник классно завершал атаки, а Куртуа спасал", - подытожил матч Тите.

На вопрос, останется ли Тите на своей должности, главный тренер 5-кратных чемпионов мира отказался отвечать.

Сборная Бразилии проиграла команде Бельгии со счетом 1:2. В полуфинале бельгийская сборная встретится со сборной Франции, которая в четвертьфинале победила Уругвай.