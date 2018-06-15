Наставник Динамо заявил, что будет переживать за сборную России на ЧМ-2018

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич заявил, что будет переживать за сборную России на чемпионате мира-2018.

В комментарии Еврорадио белорусский специалист отметил, что в первую очередь будет болеть за "красивый футбол". По его мнению, фавориты мундиаля - Германия, Бразилия, Франция и Аргентина.

"Но буду переживать и за российскую сборную. Правда, предсказать, как далеко они пройдут, не могу. На данном этапе задачи — хотя бы выйти из группы. А там, шаг за шагом...", - добавил Хацкевич.

ЧМ-2018 стартовал победой сборной России, которая накануне со счетом 5:0 разгромила Саудовскую Аравию.

Во втором поединке турнира команда Уругвая победила Египет, забив единственный мяч на последней минуте основного времени игры.

Тем самым, по итогам первого тура в группе A лидирует Россия, которая по разнице забитых и пропущенных мячей опережает Уругвай из-за равенства очков - по три. На третьем месте - Египет, на четвертом - Саудовская Аравия. Из квартета в 1/8 финала выходят две лучшие сборные.