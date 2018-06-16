Наставник Динамо ответил на слухи о том, что он болеет за сборную России на ЧМ-2018

Александр Хацкевич опроверг данные, что он будет болеть за Россию на ЧМ-2018

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич отреагировал на информацию о том, что он якобы будет болеть за сборную России на чемпионате мира-2018, которая накануне появилась в СМИ.

Как сообщает Команда №1, наставник был удивлен, когда услышал об этом, и заявил, что никогда не говорил ничего подобного.

"Я не общаюсь с белорусскими СМИ. Не знаю, откуда пошла эта информация", - сказал Хацкевич.

Накануне в СМИ появился комментарий Хацкевича, в котором он заявил, что будет переживать за сборную России на чемпионате мира-2018. При этом специалист назвал фаворитами мундиаля Германию, Бразилию, Францию и Аргентину.

ЧМ-2018 стартовал победой сборной России, которая в первом туре группы А со счетом 5:0 разгромила Саудовскую Аравию.