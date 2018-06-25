На ЧМ-2018 установили уникальное достижение

Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче против Ирана

Чемпионат мира-2018 еще до окончания группового этапа побил рекорд мундиалей по количеству назначенных пенальти.

Об этом сообщает Opta. Два 11-метровых удара, которые и позволили побить рекорд, были назначены парагвайским арбитром Энрике Касересом. Во время матча Иран - Португалия он дважды воспользовался системой видеоповторов (VAR) и сначала назначил пенальти в ворота азиатской сборной (его не реализовал Криштиану Роналду), а затем поставил 11-метровый уже в ворота пиренейской команды (его реализовал Карим Ансарифард).

Эти пенальти стали 19-м и 20-м по счету на турнире. Прошлый рекорд мундиалей по количеству назначенных пенальти - 18. Такое их количество было назначено на ЧМ-1990, ЧМ-1998 и ЧМ-2002.

Отметим, что на ЧМ-2018 впервые в истории мундиалей используется система VAR, которая позволяет арбитрам просматривать спорные эпизоды. На ЧМ-2018 еще будет сыграно 28 матчей.

Ранее стали известны первые пары соперников в 1/8 чемпионата мира. На этой стадии между собой сыграют Уругвай и Португалия, а также Испания против России.