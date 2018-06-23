Мексика второй раз победила на ЧМ-2018

В первом матче второго тура группы F чемпионата мира-2018 сборная Мексики победила Южную Корею - 2:1.

Корейцы перекрывали свободные зоны и не давали мексиканцам создавать действительно опасные моменты. Поэтому больше возможностей для голов было у азиатов - Сон Хин Мин вырвался в контратаке к воротам соперника, но дважды его удар блокировали защитники.

Мексика контратковала в ответ. В собственной штрафной сыграл рукой Чжан Хон Су и мексиканцы получили шанс пробить пенальти. С этим без проблем справился Карлос Вела и вывел свою сборную вперед.

У обеих команд возникали острые моменты, но им не хватало то точности, то взаимопонимания.

Мексиканцы хорошо отрабатывали в прессинге и старались держать мяч. К тому же они всегда находили возможность атаковать флангами и расшатывали защитников соперника.

Во втором тайме корейцы могли сравнять счет, но Очоа поймал удар в исполнении Ки Сун Йона.

Борьба команд была очень напряженная, но мексиканцам удавалось пробиваться сквозь защиту соперников. Так, Лосано протянул мяч к центру, увидел слева Чичарито, и тот убрал Чжан Хон Су, удвоив счет.

После этого азиатская команда не сдалась и продолжала штурмовать ворота Очоа. Результатом такой настойчивости стал гол Сон Хин Мина на последних минутах игры. Но это не спасло корейцев от поражения.

В итоге Мексика стала промежуточным лидером группы F с шестью очками. Южная Корея после двух матчей имеет ноль баллов. Швеция и Германия сыграли по одной игре - у них по три и одному пункту соответственно.

Южная Корея - Мексика - 1:2

Голы: Сон Хин Мин 90 - Вела 21, Эрнандес 66.

Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Ен Гвон, Чжан Хен Су, Ли Ен, Мун Сон Мин (Чжон У Ен, 77), Ким Мин У (Хон Чхоль, 84), Ки Сон Ен, Чжу Се Чжон (Ли Сын У, 64), Ли Чжэ Сон, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин.

Мексика:Очоа, Морено, Сальседо, Альварес, Лайюн, Эррера, Гальярдо, Вела (дос Сантос, 77), Гуардадо (Маркес, 68), Лосано (Корона, 71), Эрнандес.Предупреждения:Ким Ен Гвон (58), Ли Ен (63), Ли Сын У (72), Чжон У Ен (80).

Предупреждение: Ким Йон Гвон 58, Ли Ён 63, Ли Сын 72, Чжон В Эн 80.

Ранее Швеция победила Корею в первом туре ЧМ-2018, сборная Германии сенсационно уступила Мексике 0:1